Afette zarar gören üzüm üreticilerine destek - Son Dakika

Afette zarar gören üzüm üreticilerine destek

Afette zarar gören üzüm üreticilerine destek Alaşehir Belediyesi yaşanan fırtınada bağlardaki direkleri kırılan üzüm üreticilerine 2 bin direk desteğinde bulundu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5-6 Temmuz tarihlerinde meydana gelen fırtına, yağmur ve dolu nedeniyle üzüm bağları büyük zarar gören...

Afette zarar gören üzüm üreticilerine destek

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Alaşehir Belediyesi yaşanan fırtınada bağlardaki direkleri kırılan üzüm üreticilerine 2 bin direk desteğinde bulundu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5-6 Temmuz tarihlerinde meydana gelen fırtına, yağmur ve dolu nedeniyle üzüm bağları büyük zarar gören ve ilçede üzüm direği bulamayan ürecilerin imdadına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yetişti. Başkan Öküzcüoğlu'nun talimatıyla çevre il ve ilçelerden temin edilen 2 bin bağ direğini mağdur olan üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fırtınadan dolayı kırılan üzüm direklerini yenileriyle değiştirip bu senenin üzümlerini kurtarmaya çalışan üreticilerin bağ direği talepleri artınca Alaşehir ve Sarıgöl'de üzüm direği stokları bitti. Fırtınadan dolayı mağdur olan üreticiler bu sefer de direk bulamayarak mağduriyet yaşadı. Bunun üzerine üreticilerin imdadına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yetişti. Piyasada direk bulunamaması üzerine Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçelerden toplam 2 bin adet direk temin ederek, üreticilere ücretsiz olarak dağıttı. İhtiyaç sahipleri, Belediye Fen İşleri deposuna gelerek, direklerini traktörlerine yükleyerek aldı.

Fırtınadan büyük zarar gören ve oldukça mağdur durumda olduklarını kaydeden üreticiler, "Çok mağdur durumdaydık, piyasada direk bulamadık. Başkanımız sağ olsun, ücretsiz direk dağıttı, ihtiyaçlarımızı karşıladı, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Afetten zarar gören üreticilerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik ve ihtiyaçların karşılanması için harekete geçtik. Geçtiğimiz günlerde bir afetle karşılaşmıştık. Oldukça şiddetli bir yağış oldu. Bağlarımızda direkler yattı. Asmalar yere yattı. Çiftçilerimiz mağdurdu. Yerel siyasetçilerin görevi mağduriyetleri çözmektir. Biz nerede bir mağduriyet varsa oradayız. Onların mağduriyetlerini bir derecede

olsa giderebilmek için, piyasada direk bulamadıklarını gördük, çevre ilçelerde bulabildiğimiz direkleri topladık, onlara getirdik. İnşallah onlar da asmalarını yerden kaldırıp, bu senenin mahsulünü kurtarabilirler. Allah hepsine yardımcı olsun." dedi.

Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afette zarar gören üzüm üreticilerine destek - Son Dakika Ekonomi
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