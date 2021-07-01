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Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak - Son Dakika

Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak

01.07.2021 13:31
Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak, System.String[]

Afgan bir firma tarafından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açılması planlanan alışveriş ve yaşam merkezinin tanıtım töreni yapıldı.

Afgan bir firma tarafından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açılması planlanan alışveriş ve yaşam merkezinin tanıtım töreni yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) yönlendirmesiyle çalışmalara başlanan, yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeli olan, içerisinde 116 mağaza, butik otel, hastane, spa, hamam ve spor salonu bulunacak alışveriş merkezi ve yaşam merkezinin yapımının 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projenin yapılacağı Cami Atik Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Trakya'nın yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ettiğini söyledi.

Yatırımcıların Trakya'da yatırım yapması, istihdamı, üretimi, ihracatı artırması için ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Turizmden sağlığa, ağır sanayiye birçok alanda hem yurt içinden hem yurt dışından yatırımcılarımızın önünü açmak, doğru ve net bilgiyi verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yatırım tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlayacak. Etkilediği alanlarla birlikte belki de daha fazla kişiye istihdam oluşturacak. Türkiye'ye güvenen ve Tekirdağ'a yatırım yapan Afganistanlı iş adamlarına teşekkür ediyorum."

Törene Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve firma yetkilileri de katıldı.

Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak
Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak
Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak
Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Yatırım, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan firma Tekirdağ'da alışveriş ve yaşam merkezi açacak - Son Dakika


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