Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Afgan makamları, Kovid-19 tespit edilen Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 06:11 Kaynak: AA
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