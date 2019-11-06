Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

8 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Badgis Emniyet Amiri Şir Aka Alkozay, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesi ile Kale-i Nev şehri arasında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alkozay, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Şir Aka Alkozay, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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