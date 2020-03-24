Son Dakika › Güncel › Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü - Son Dakika
Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü
6 saat önce
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Huşk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4'ü polis 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Siret, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Son Dakika Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı