Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü, System.String[]

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Huşk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 4'ü polis 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Siret, Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Gazne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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