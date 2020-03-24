Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:06 Kaynak: AA

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