Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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