Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor - Son Dakika
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Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

26.06.2022 14:04
Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Afganistan'ın Doğusundaki <a class='keyword-sd' href='/deprem/' title='Deprem'>Deprem</a> Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde deprem mağdurları insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde bir deprem mağduru insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazındaki insanlar görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Dünya Gıda Programı (WFP) kamyonları Afganistan'ın Paktika vilayetine insani yardım malzemesi taşıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor - Son Dakika

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