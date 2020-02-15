Afyonkarahisar'da İş Kulübü açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İş Kulübü açıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet vermeye başlayan İş Kulübü'nün açılışı gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da İş Kulübü açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet vermeye başlayan İş Kulübü'nün açılışı gerçekleşti.


Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen İş Kulübü'nün açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya katıldı.


Programın açılışında konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, işsizliğin önlenmesi için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, " Türkiye'de belgi işsizliğin az olduğu birkaç ilden biriyiz. Bir yanda ben iş istiyorum diyen insanlar var, bir yanda sanayide eleman arayanlarda var. Böyle de sorunla karşı karşıyayız. İşsizliğin en önemli kısmı belediyelerde ve kamuda çalışma kısmı, yani garanti olsun. İnsanları bu açıdan kınayamayız. Özel sektörde belirli bir iş güvencesi yoksa, sık sık işten çıkıyorsa, maaşını almakta zorlanıyorsa devlette çalışsa da çalışmasa da maaş garantiyse daha fazla sosyal hak, daha fazla maaş, daha fazla tatil daha az çalışma süresiyse ister istemez her insan bunu tercih edecek. Bunu da normal görmemiz lazım. O zaman bize düşen üretmeyi, çalışmayı ve daha fazla kazanmayı nasıl temin eder bunun önünü açmak buna dair çalışmalar yürütmek. İnşallah bu çalışmada, bu programda bunun bir aracı" dedi.


Vali Mustafa Tutulmaz ise işsizliğin önlenmesi için insanların nitelikli konuma gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tutulmaz, "Bizim ülkemizde iş bulamama diye bir şey yok, iş bulamama korkusu var. Birde işe nitelikli olmama hususu var. Bunun çok iyi örneğini bu yıl ilimizde yaşadık. İş insanlarımız 15 bin kadro için İş-Kur'dan talepte bulundu. Biz ancak 12 binini yerleştirebildik. 3 bin açık var. Bu 3 bin açığın tabi niteliksiz olmadan kaynaklanan var ya da kamuda çalışmak hevesinde olanlar var. Biz eğer nitelikli konuma gelirsek, işsizlik problemi yok aslında" dedi.


Konuşmaların ardından İş Kulübü'nde kursa katılanlara belgeleri protokol tarafından verildi. Son olarak İş Kulübü'nün açılışı gerçekleştirilerek kulüp gezildi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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