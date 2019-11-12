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Afyonkarahisar'da kuduz karantinası

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 2 köy, büyükbaş hayvanda kuduz tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Afyonkarahisar'da kuduz karantinası, System.String[]

Afyonkarahisar'da 2 köy, büyükbaş hayvanda kuduz tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.


Dinar ve Şuhut İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından her iki köyde de gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Dinar Yıprak Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dinar Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan telefon bilgisine istinaden Dinar ilçesine bağlı Göçerli ve Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köylerinde büyükbaş hayvanlarda (sığır) kuduz vakası görülmüştür. Arazide olan bütün hayvanların sahipleri tarafından tedbir amaçlı evlerine getirilmesi Balçıkhisar ve Göçerli köylerine girilmemesi hatta yaklaşılmaması vatandaşlarımızın menfaatleri icabıdır. Ayrıca köyümüz içinde başıboş dolaşan köpeklere dikkat edilmesi olağan dışı bir durum tespit edildiğinde muhtarlığımıza ve Dinar Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulması önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.


Ayrıca Dinar ve Şuhut ilçelerine bağlı Göçerli ve Balçıkhisar köylerinde kuduz hastalığı tespit edilen büyükbaş hayvanların Dinar ve Şuhut İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından aşılarının yapıldığı, 3 ile 6 ay arasında karantina altında tutulacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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