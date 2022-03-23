Afyonkarahisar'da OEDAŞ personeli ile sivil toplum kuruluşları mesire alanından 160 poşet çöp topladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da OEDAŞ personeli ile sivil toplum kuruluşları mesire alanından 160 poşet çöp topladı

23.03.2022 15:47
Afyonkarahisar'da OEDAŞ personeli ile sivil toplum kuruluşları mesire alanından 160 poşet çöp topladı

Afyonkarahisar'da OEDAŞ personelleri ile sivil toplum kuruluşları, Ormancılık Haftası dolayısıyla çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanından 2,5 saatte 160 poşet çöp topladı.

Afyonkarahisar'da OEDAŞ personelleri ile sivil toplum kuruluşları, Ormancılık Haftası dolayısıyla çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanından 2,5 saatte 160 poşet çöp topladı.

Kent Ormanı'ndaki mesirelik alandaki temizlik çalışmalarına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US ile Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) İl Müdürü Cafer Demir de destek verdi.

Us, gazetecilere yaptığı açıklamada, oksijen kaynağı ormanlık alanların Türkiye ve Afyonkarahisar için çok önemli olduğunu söyledi.

Ormancılık haftasında çevre farkındalığı oluşturmak anlamında Afyonkarahisar OEDAŞ personelleri ile AKUT ve AFDOS ile doğayı temizlemek için çöp toplama etkinliği düzenlendiğini dile getiren Us, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 hektarlık mesirelik alanımızda bulunan çöpleri temizleyeceğiz. Burası insanların çok sık kullandığı bir bölge. Özelikle de bizler için doğanın temiz kalması çok önemli. Oksijen kaynağımızın temiz kalması anlamında bu farkındalık çalışmamızı oluşturmak için buradayız."

OEDAŞ İl Müdürü Cafer Demir de kurumlarının bugün 5 ilde eş zamanlı olarak ormanlarda çöp temizleme etkinliği düzenlendiğini ifade etti.

Temizlik çalışmasına katılan 50 kişi, yaklaşık 2,5 saatte 160 poşet çöp toplandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da OEDAŞ personeli ile sivil toplum kuruluşları mesire alanından 160 poşet çöp topladı - Son Dakika


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