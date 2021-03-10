Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu

10.03.2021 12:43
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta kurulan Kapalı Pazar Yeri'nin zam şampiyonu 15 liralık fiyatıyla biber oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta kurulan Kapalı Pazar Yeri'nin zam şampiyonu 15 liralık fiyatıyla biber oldu.

Şuhut'ta her pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar Yeri'nde, bu haftanın zam şampiyonu biber oldu. Geçtiğimiz haftalarda tezgahta 5 TL'den satışa sunulan biber, bu hafta tezgahta 15 TL'den satışa sunuldu. Pazarcı esnafı, müşterilerin biberin fiyatından dolayı genellikle yarım kilo alabildiklerini aktarırken, müşteriler ise biberin cep yaktığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan müşteri Gökhan Çanta, "Her hafta olduğu gibi pazar harcımızı almaya geldik. Yine her zamanki gibi biber almaya geldik. Ama biberin fiyatı uçuk cep yakıyor. Şu anda biberimiz 15 lira haliyle almak zorundayız. 2 kilo alacakmışız yarım kilo alıyoruz. İnşallah bu fiyatların düzelmesini umuyoruz. Umudumuz fiyatlarının düşmesinden yana. Hava şartları ve virüsten dolayı böyle olduğunu biliyoruz. Tek umudumuz budur" dedi.

Pazar esnafı Şuayip Düzdaş ise "Pazarımız da zam şampiyonu biber 15 liradan satıyoruz. Biberin 15 lira olması dolayısıyla halkımıza zor geliyor. Gelen müşterimiz yarım kilo istiyor biz de haliyle veriyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu

Türk Lirası, Pazartesi, Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu - Son Dakika Ekonomi


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