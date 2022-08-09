Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

09.08.2022 12:56
Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

AFYONKARAHİSAR'da polisin arama yaptığı araçtaki 13 kilo 800 gram eroini narkotik köpeği Bella' buldu.

AFYONKARAHİSAR'da polisin arama yaptığı araçtaki 13 kilo 800 gram eroini narkotik köpeği Bella' buldu. Piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla, birlikte hareket ettikleri tespit edilen araçlar Kütahya yolu üzerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Bella' ile yapılan aramalarda, araçlardan birinde, katonların arasına gizlenmiş toplam 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri 34 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili İ.T., V.İ. ve Ş.K., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı 393 adet reçeteye tabii sentetik hap yakalanan 1 şahıs tutuklandı 393 adet reçeteye tabii sentetik hap yakalanan 1 şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:41 CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:54 ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
11:37 Anayasa Mahkemesi'nden Ali İsmail Korkmaz kararı: Ailesine 67 bin 500 lira ödenecek, bir polis memuru yeniden yargılanacak
11:35 Ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar sonra anlattı: Su alacak param kalmayınca pavyonda iş aradım
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:57 Balıkesir'de yeraltından gelen sesler sonrası AFAD'dan inceleme: Heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahalle tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 12:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement