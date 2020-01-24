Afyonkarahisar'da, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesine tepki gösterildi.

İmaret Camisinde STK Platformu adına sabah namazı sonrası açıklama yapan grup sözcüsü Seçkin İşgüzar, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs halkı üzerindeki hukuksuzluklarının devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 2017 yılında Mescid-i Aksa'ya giriş ve çıkışları kontrol altına almak istediğini dile getiren İşgüzar, şöyle konuştu:

"Bu hamle Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölme planının ilk adımı idi. Tüm dünya Müslümanlarının ve takibi Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu, İsrail geri adım atmak zorunda kalmıştı. Tüm bu yaşanan olaylar daha sonraki yıllarda sayısız baskınlar ve gözaltılarla devam etti. Bu süreçte Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah gözaltına alınarak hapis cezası verildi. Uzun bir süre hapsedilen Şeyh Raid Salah geçtiğimiz aylarda ev hapsine alındı. Ancak Şubat ayında hakkında verilecek olan kararla yeniden hapsedilmesi gündemde. Ayrıca geçen hafta Pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Rahmet Mescidi konusunda insanları Cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süre ile Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getiren İsrail, sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksa'da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı."

İşgüzar, İsrail'in son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uyguladığını vurguladı.

Kadınlar başta olmak üzere bir çok Müslümanın gözaltına alındığını aktaran İşgüzar, "Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu Cuma'yı Umut Cuma'sı olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail'in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs'ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor." ifadelerini kullandı.