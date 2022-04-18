Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı

18.04.2022 13:00
Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı

Afyonkarahisar'da iki kişi, kendilerini tehdit ettiğini öne sürdükleri şüpheli hakkındaki şikayetlerinden "özür mektubu göndermesi" ve "Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bin lira bağış yapması" şartıyla vazgeçti.

Afyonkarahisar'da iki kişi, kendilerini tehdit ettiğini öne sürdükleri şüpheli hakkındaki şikayetlerinden "özür mektubu göndermesi" ve "Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bin lira bağış yapması" şartıyla vazgeçti.

Abdurrahman D. ile Burak B, tartıştıkları M.K'nin kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında tehdit suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede müştekiler, şüphelinin kendilerine özür mektubu göndermesini ve LÖSEV'e bin lira bağışta bulunmasını istedi.

Şüpheli M.K, uzlaşma kapsamında müştekilere özür mektubu gönderdi, LÖSEV'e bin lira bağışta bulundu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da taraflar 'LÖSEV'e bağış' ve 'özür mektubu' şartıyla uzlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı - Son Dakika
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