Afyonkarahisar'da yarım milyon çiçek toprakla buluştu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yarım milyon çiçek toprakla buluştu

- Afyonkarahisar'da yarım milyon çiçek toprakla buluştu Afyonkarahisar Belediyesi, kent merkezinde bulanan refüj, kaldırım ve parklarda yarım milyon çiçeği toprakla buluşturdu.

- Afyonkarahisar'da yarım milyon çiçek toprakla buluştu

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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi, kent merkezinde bulanan refüj, kaldırım ve parklarda yarım milyon çiçeği toprakla buluşturdu. Afyonkarahisar'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte belediye ekiplerinin yeşil alanlara ektiği yarım milyon çiçekle kent, rengarenk oldu.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği yeşil alan ve park çalışmalarıyla örnek olmaya devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, her geçen yıl hizmet çıtasını yükselterek, kentteki parkları çiçek bahçesine çevirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te M. Sami Hancıoğlu Masal Parkında devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerle birlikte çiçek ekimine bizzat katıldı. Aralarında M. Sami Hancıoğlu Masal Parkı, Veysel Eroğlu Parkı, Akarçay, Karayolları Parkı Şehit Ömer Halis Demir Parkı, irili ufaklı yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan üzerindeki 236 adet park rengarenk oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehrimizin rengarenk bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarım milyon çiçeği toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Afyonkarahisar'ı yeşil alan konusunda örnek bir kent yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Zeybek, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak şehrimiz genelinde yarım milyon çiçeği toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda amacımız kendi bünyemizde bir sera oluşturarak çiçek üretimi yapmak. 1,5 milyon metrekare yeşil alan ve 236 adet parkımızı adeta çiçek bahçesine çevirdik. Amacımız vatandaşlarımızın aileleriyle parklarda hoşça vakit geçirmesini sağlamak. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Zeybek, Afyon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:17 Kaynak: İHA

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