Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Termali'nde hareketlilik yaşandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçici olarak seferleri durdurulan Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün peronlar, kafeteryalar, yolcu bekleme salonu, açık oturma alanları ve firmaların bürolarını dezenfekte edildi.

Normalleşme adımları kapsamında bugün tekrar seferlere başlanan Afyonkarahisar Otogarı'nda da hareketlilik yaşanıyor.

Otobüs terminaline gelen kişiler girişte ateşi ölçülerek içeriye alınıyor. Maske takmaları yönünde uyarılan yolcular, maskesiz içeri alınmazken, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarak firmalara yönlendiriliyor.

Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali Müdürü Fatih Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla normalleşme adımları çerçevesinde otogarın açıldığını söyledi.

-"Maskesiz girişe izin vermeyeceğiz"

Belirlenen tedbirlere uygun olarak hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünden itibaren otogarın her noktasında dezenfekte çalışması yapıldı. Bu çalışmalar bugün de devam edecek ve sıklıkla sürdüreceğiz. Girişte herkesin ateşi ölçülüyor. Maskesiz vatandaşlara maske temini yapıyoruz. Maskesiz otogar içinde dolaşmaya izin vermiyoruz. Acentelerimizin önüne sosyal mesafe koruma adına bariyerler koyduk. Otogar içindeki satış bölümlerinde de aynı uygulama var."