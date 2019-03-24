Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, siyasi parti temsilcileriyle belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Doğan, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, futbolcular ve kulüp idarecileri de katıldı. İsmail Doğan'ın ağabeyi Cihan Doğan'ın Afjet Afyonspor kulübü çalışanı olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:40 Kaynak: DHA

Kastamonu, İsmail Doğan, Afyon, Güncel
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