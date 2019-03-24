Afyonkarahisar Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi.
Kastamonu
'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan
için memleketi Afyonkarahisar
'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan
, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, siyasi parti temsilcileriyle belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Doğan, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu
'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
, futbolcular ve kulüp idarecileri de katıldı. İsmail Doğan'ın ağabeyi Cihan Doğan'ın Afjet Afyonspor kulübü çalışanı olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:40 Kaynak: DHA
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