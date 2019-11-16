Son Dakika Haberleri: Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu
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Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından teslim oldu.

Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir nakliyat firmasının sahibi Veysel E. ile kardeşi Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan E, üzerindeki tabancayla ağabeyini yaraladı.

Ağır yaralanan Veysel E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Hasan E. ise bir iş yeri çalışanını silah zoruyla yanına alarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri zanlının rehin aldığı çalışanın kullandığı aracı MOBESE'den tespit ederek takibe aldı. Körfez Belediyesi önünde aracın yolunu kesen ekiplerin "dur" ihtarına uyulmaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Hasan E, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Hürriyet, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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