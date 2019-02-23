Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Bastığı Dal Kırıldı, 7 Metreden Düşüp Öldü

Ağaç Budarken Bastığı Dal Kırıldı, 7 Metreden Düşüp Öldü

1 saat önce

AYDIN'da, bahçede ağaç budarken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Adnan Turgut (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağaç Budarken Bastığı Dal Kırıldı, 7 Metreden Düşüp Öldü, System.String[]
AYDIN'da, bahçede ağaç budarken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Adnan Turgut (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Dalama Mahallesi'nde meydana geldi. ?Evli ve iki çocuk babası Adnan Turgut, bahçede üzerine çıktığı zeytin ağacını budarken bastığı bir dalın kırılmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Turgut'un düştüğünü gören mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut'u Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Turgut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

Dalama, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi

Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz Kıyafeti Oyuncağa Takılan Çocuk, Anaokulu Parkında Yaşam Mücadelesi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Bastığı Dal Kırıldı, 7 Metreden Düşüp Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]