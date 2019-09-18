Son Dakika Haberleri: Ağaçların aşırı budanmasına tepki
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Ağaçların aşırı budanmasına tepki

19 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçe merkezinde bazı ağaçların budama amacıyla tüm dallarının kesilmesine tepki gösterildi.

Ağaçların aşırı budanmasına tepki, System.String[]

MERSİN'in Anamur ilçe merkezinde bazı ağaçların budama amacıyla tüm dallarının kesilmesine tepki gösterildi.

Anamur Belediyesi'nin bulunduğu Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bazı ağaçlar, aşırı şekilde budandı. Durumu fark eden çevre sakinleri, iş yerinin önünü kapattığı için ağaçların dallarını kestirdiğini düşünerek bir esnafa tepki gösterdi. Ancak esnafın kestirmediğini öğrenen bölge sakinlerinden bazıları belediyeye gitti. Ağaçları belediyenin budadığını düşünüp, yetkililere tepki gösterdi.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Batum ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ağaçları kendilerinin kesmediğini belirten Kasapoğlu, "Ağaçların bu şekilde kesilmiş olmasından Anamur Belediyesi olarak bizim, vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberimiz oldu. Belediyeye gelen vatandaşlar ağaçları niye kesiyorsunuz?' diye şikayetçi oldu? Biz kesmediğimizi belirttik. Belediyenin karşısında ağaçların haddinden fazla budanmış olduğunu gördük. Bunun üzerine kimin yaptığını araştırdık fakat bizim ekiplerimizden hiçbirisi yapmadı. Tabii biz bilemeyiz" dedi.

Ağaç kesmeye karşı olduklarını belirten Türkan Kasapoğlu, "Ağacı kesmek yerine budamayı, eğer budanması gerekmiyorsa, bir yere nakledilmesi gerekiyorsa o derece zararlı bir ağaçsa kesinlikle naklediyoruz. Ama asla ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.

Anamur Belediyesi, Halide Edip, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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