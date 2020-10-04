Tırın dorsesinden yola dökülen şeker pancarları ulaşımı aksattı - Son Dakika

Ağrı'da elektrik direklerine çarpan tırın devrilen dorsesinden yola dökülen tonlarca şeker pancarı ulaşımda aksamaya neden oldu.
Patnos istikametinden Ağrı'ya giden Ömer Ağatepe yönetimindeki 04 AR 073 plakalı şeker pancarı yüklü tır, 100. Yıl Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direklerine çarptı.
Kazada, tırın dorsesinin devrilmesiyle tonlarca şeker pancarının yola dökülmesi sonucu Ağrı-Van kara yolu tek taraflı ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, dökülen şeker pancarlarının kepçeyle yol kenarına çekilmesinin ardından kara yolunu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:39 - Kaynak: AA
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