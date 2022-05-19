Ağrı Dağı Milli Parkı ilkbaharda farklı türlerden yaban hayvanlarıyla renkleniyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı Milli Parkı ilkbaharda farklı türlerden yaban hayvanlarıyla renkleniyor

19.05.2022 13:38
Ağrı Dağı Milli Parkı ilkbaharda farklı türlerden yaban hayvanlarıyla renkleniyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla ilkbaharda çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla ilkbaharda çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu Çayı'nın da içinde bulunduğu 88 bin hektarlık milli park, sulak alanları, bitki örtüsü ve el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

İlkbaharda etkili olan yağışlar ve eriyen karlarla yeşillenen milli park, birçok kuş, sürüngen ile önemli bir bölümü kemirgen olan memeli türünü barındırıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen milli park, flora ve fauna açısından bölgenin en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor.

"Eriyen karla çayırlar tamamen çiçeklendi"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, milli parkın Türkiye ve Doğu Anadolu için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Milli parkta su oranının önceki yıllara göre bu yıl daha fazla olduğunu anlatan Çoban, "Karların erimesiyle Ağrı Dağı coşmaya ve şenlenmeye başladı. Eriyen karla çayırlar tamamen çiçeklendi ve bunları takip ederek kelebekler, kuşlar doğadaki yerlerini almaya başladı." dedi.

Yaban hayvanlarının yaşamını idame ettirmesi için aradıkları neredeyse tüm şartların bu yıl yağışlarla oluştuğunu aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Bu sene diğer yıllara göre daha fazla kar ve su var. Bu da aslında bütün canlıların daha rahat hareket etmesini, daha verimli üremesini sağlayacak. Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısı ve üzerindeki buzulla birlikte yurttaki tek buzulu olan dağımız. Ağrı Dağı Milli Parkı çok önemli bir noktada, 88 bin hektarlık alanıyla Türkiye'deki en büyük milli park. İçinde barındırdığı yaban hayatıyla da Türkiye'nin en zengin alanlarından birisi."

Su oranının yüksek olmasının daha verimli arazilere, verimli arazilerin ise daha gelişmiş hayvanlara zemin hazırladığını belirten Çoban, "Yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyütme başarısı doğanın gücüyle alakalı. Bu sene toprak çok iyi yağmur aldığı, karla beslendiği için çok güçlü. Bu çok fazla bitki ve diğer canlıların üremesini arttıracak. Bu da onu takip ederek besin piramidinin en üstüne kadar ebeveynlerin yavrulara bakma kapasitesini arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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