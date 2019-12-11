Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Özen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Özen, meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan birbirinden güzel kareleri oyladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların her biri seçkin ve hayatın içinden gelen kareler. Anadolu Ajansı da bu konuda uzman zaten. Milli birlik ve beraberliğimizi sembolize eden karelere gönlümüzce oy verdik. Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğu bugünlerde duyarlılık gösterip bu fotoğrafları çeken arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraflarla duygulandık."

Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Nihat Özen, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!
Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Son Dakika Haberleri
01:38 Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı - Son Dakika
01:37 Zonguldak mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı - Son Dakika
01:34 ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
01:33 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Son Dakika
01:32 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]