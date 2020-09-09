Ağrı Valisi Dr. Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerine katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü İlhan Sönmez, öğretmenler ve çocuklar tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, okulda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gezici EBA Destek Aracında incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, öğrencilerle yürütülen online dersler hakkında bilgi aldı. Ardından zeka sınıfını ziyaret eden Vali Dr. Varol, öğretmenlerden dersler hakkında bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti. İncelemeleri sırasında EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerine katılarak onlara seslenen Vali Dr. Varol, "Çocuklar öncelikle hepinize iyi dersler diliyorum. Hepiniz okulları çok özlediniz biliyorum. Bizimde aslında isteğimiz bu şekilde devam etmek değil ama malum bir pandemi sürecinin içerisinden geçiyoruz. Bir süre daha derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Hem öğretmenlerimiz hem sizler büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz. Bizlerde bu salgını engellemek için bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Ama bu arada eğitim alanında geri kalmamak için herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Ben hepinize başarılar diliyorum"dedi.

Vali Dr. Varol, daha sonra çeşitli sebeplerle uzaktan eğitim sürecini takip edemeyen öğrencilerin eğitim görmeleri için hazırlanmış Öğretmen Anadolu Lisesi EBA Destek Merkezinde, öğrencilerle bir araya geldi. İncelemeleri sonrası Öğretmen Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Dr Varol,"Tüm dünyayı etkileyen bir pandemi sürecinin içerinden geçiyoruz. Bu süreçte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de tedbirler alındı. Bu kapsamda mart ayından beri arzu ettiğimiz eğitim sisteminden uzaklaşmak durumunda kaldık. Tedbirler bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Eğitim ve öğretim döneminin başlangıcıyla beraber isteğimiz tam kapasiteyle eğitime erişemedik. Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bu uygulamalara adapte olmaya gayret ediyoruz"dedi.

Eğitim sunduğumuz kamu hizmetinin en önemli hizmet olduğunu belirten Vali Dr. Varol, "Pandemi süreci nedeniyle istediğimiz şartlarda çocuklarımızla bulaşamıyoruz. Bizim elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizin çabası ve gayreti bizler için çok önemli. Her şey sizin elinizde. Çocuklarımızla ailelerinden daha fazla vakit geçiyorsunuz. Sizin çocuklarımızla ilgili fark ettiğiniz olumlu veya olumsuz bir şey geleceğe yönelik kabiliyeti, becerisi veya sıkıntısı sizin küçük bir dokunuşunuzla onun hayatı değiştirebilir. Hayatta bir şey başardım diyen insan, geçmişi düşündüğünde aklına mutlaka bir öğretmeni gelir. Gönülden işinizi yaparsanız geleceğimizi iyi ve olumlu anlamda değiştireceğinizi düşünüyorum. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yüksek gayretinizle ve şevkinizle ülkemizin geleceğini daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum"dedi. - AĞRI

Eğitim Bilişim Ağı, Anadolu Lisesi, Atama, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Dr. Varol, Öğretmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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