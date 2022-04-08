Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor

08.04.2022 12:43
Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekiplerinin umuma açık iş yerlerinde yaptığı çalışmalarda, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye 29 bin 104 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de polis ekiplerinin umuma açık iş yerlerinde yaptığı çalışmalarda, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye 29 bin 104 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık işyerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslarla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız iş yerine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine çıkarılan savcılık kararı ile çilingir yardımıyla içeri girdi. İçeri giren ekipler kumar oyununda kullanılan 36 deste açılmamış 52 oyun kağıdı, 3 adet kullanılmış 52 oyun kağıdı, 1 adet kullanılmış 104 oyun kağıdı ve 2 adet üzeri rakamlarla yazılı yazboz koçanı buldu. Mekanda bulunan 13 şahıs gerekli işlemler için Ahlak Büro Amirliğine götürülürken, işyerini çalıştıran bir şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan 12 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu'ndan idari yaptırım kararı uygulanarak, toplam 21 bin 828 TL para cezası yazıldı.

Yine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız işyerine giden ekipler, kumar oyununda kullanılan 14 Adet açılmamış 52 oyun kağıtları, 3 adet 104 oyun kağıtları, 92 adet kırmızı renkli pul, 64 adet mor renkli pul, 1 adet Great ibareli kareli defter, 25 sayfa kareli defterden yırtılmış alacak verecek kağıtları ve 1 adet yazboz koçanı buldu. Mekanda bulunan 5 şahıs gerekli işlemler için Ahlak Büro Amirliği'ne götürülürken, işyerini çalıştıran bir şahsa da Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 şahıs hakkında da Kabahatler Kanunu'ndan idari yaptırım kararı uygulanarak toplam 7 bin 276 TL para cezası yazıldı.

Yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 16 şahsa toplam 16 bin 104 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor

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Ahlak Büro Amirliği, Ahlak Büro, Kayseri, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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