Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru takımla çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru takımla çalıştı - Son Dakika Spor

Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru takımla çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru takımla çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra antrenman sahasında dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal taktik çalışma, son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.


Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Kayserispor, Galatasaray, Ahmet Çalık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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