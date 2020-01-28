AİHM: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil, yapısal reform yapılmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AİHM: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil, yapısal reform yapılmalı - Son Dakika Dünya

AİHM: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil, yapısal reform yapılmalı

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’de futbolla ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıklarla ilgili son kararı veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun yapısının bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti.

AİHM: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil, yapısal reform yapılmalı, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'de futbolla ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıklarla ilgili son kararları veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yapısının bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti. AİHM Türkiye'den TFF Tahkim Kurulu'nun bağımsızlığını sağlayacak yapısal reformlar yapmasını istedi.


TFF Tahkim Kurulu'nun TFF Yönetim Kurulu tarafından atandığına dikkat çeken AİHM, yönetim kurulunda ise spor kulüplerinden eski yönetici ve üyelerinin görev yaptığını bildirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:31 
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