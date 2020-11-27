Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film

27.11.2020 11:31
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film, System.String[]

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,"Kadınları sevgiyle sarmalayan bir dünya için" sloganıyla bir kısa film hazırlarken, üreten kadının gücüyle şiddete dur diyebileceğini vurguladı.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,"Kadınları sevgiyle sarmalayan bir dünya için" sloganıyla bir kısa film hazırlarken, üreten kadının gücüyle şiddete dur diyebileceğini vurguladı.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz'ın koordinasyonunda, Bursa kadın kooperatiflerinin birlikteliği ve Gürsu Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan kısa filmle, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" dendi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde, "Kadın üretirse dünya gelişir" düsturuyla, kadınların üretimi ve eğitimini destekleyici faaliyetler gerçekleştiren kadın kooperatifleriyle birlikte, Gürsu Belediyesi'nin desteğiyle hazırlandı. Filmde, kadının, tarımda, iş hayatında, siyasette her alanda var olarak güçlü olduğu bir toplumda kadına şiddetin var olamayacağına vurgu yapılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydınlık nesiller yetiştiren anneler, ülkemizin ekonomisine değer katan üreticiler, ülkemizin geleceğine ışık tutan aydınlar, siyasetçiler, kısaca varlıklarıyla her alanda toplumumuzu ileri götüren mihenk taşlarıdır kadınlarımız. Toplumun en küçük birimi olan aileden başlayarak, hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştirir kadınlarımız. Karlara inat çiçek açan kardelendir kadın. Yaradılışından gelen gücüyle tüm zorluklara direnir ve yine çiçek açar kadın. Sevginin, şefkatin, hoşgörünün, emeğin, fedakarlığın timsali kadınların huzur şemsiyesi altında şekillenen bir dünya diliyorum" dedi.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güçlü kadının, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin temel dinamik unsuru olduğunun farkındayız" diyen Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ise, "Bizce kadın üretmeli. Üreten kadın güçlü kadındır. Güçlü kadın ise güçlü ailedir. Güçlü aile ise güçlü Türkiye'dir. Toplumumuzun temelini oluşturan aile biriminin yapı taşı olan kadınlarımızın üreterek güçlü olması, kadına şiddetin artık toplumsal bir yara olmaktan çıkması için büyük önem taşımakta. Bu nedenle kadınlarımızın her alanda güçlü olması için onların yanındayız. Bu kısa filmimizle, toplumsal duyarlılığımızı canlı tutmak istedik. Filmin yapımında keyifle emek veren tüm kadınlarımıza, kadın kooperatif başkanlarımız ile konuya olan duyarlı çalışmaları ve destekleri için Gürsu Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film

Kısa Film, Gürsu, Kadın, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kadınlar için kısa film - Son Dakika


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