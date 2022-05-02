Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Sakarya'da bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, aşıların geliştirilmesi ve sağlık ortamının biraz daha uygun hale getirilmesiyle artık yaşlılarla da bayramlaşmaya başlandığını belirterek, "Rabb'im bir daha bu pandemi ortamlarını yaşatmasın." dedi.

Sakarya Valiliğince Adapazarı ilçesindeki Orman Park'ta düzenlenen bayramlaşma programına katılan Duran, gazetecilere, salgının ardından ilk defa bir arada, iç içe bayram yaşandığını söyledi.

İnsanlara sarılmayı, tokalaşmayı özlediklerini dile getiren Duran, "Hamdolsun bugün bu şartlarda bayramlaşma oldu. Biz de memleketimizde bayramımızı geçirmek istedik. Çok güzel bayramlaşmaydı. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının yöneticileri, vatandaşlarımız, gazilerimiz herkes buradaydı." diye konuştu.

Pandemi ortamının güçlüklerine işaret eden Duran, şöyle devam etti:

"Pandemi, büyükleri küçüklerden ayırdı. Yaşlılarımızı ve kronik rahatsızlığı olan yakınlarımızı virüs ortamından korumak için 2 yılı aşkın süredir onlardan uzak durduk. Ama aşıların geliştirilmesi, sağlık ortamının biraz daha uygun hale getirilmesiyle artık yaşlılarımızla da bayramlaşmaya başladık. Daha önceden kapılardan bayramlaştığımız yakınlarımızın artık evlerine giriyoruz ve bayramlaşıyoruz. Bugünlerimizi gösteren Allah'a hamdolsun. Tüm ülkemizi dünyayı bu tür virüslerden inşallah korusun. Rabb'im bir daha bu pandemi ortamlarını yaşatmasın."

"Vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da salgın nedeniyle herkesin sevdiklerinden ve akrabalarından, uzak kaldığını, uzaktan bayramlaşma sürecinin yaşandığını anımsattı.

Özlenen tablo yeniden yaşandığı için mutlu olduğunu ifade eden Kaldırım, "Ramazan birlik, beraberlik içinde geçti. Eskiden olduğu gibi gönlümüzce bir ramazan geçirmiş olduk. Huzurlu, mutlu bayrama ulaşmış olduk, herkesin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da nice sağlıklı, huzurlu, güzel bayramlar diliyorum." dedi.

Seyahat edecek vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Kaldırım, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kurallara uymasını, dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Can kaybı olmadan inşallah sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçiririz. Kent genelinde bütün tedbirler alındı, ekipler fedakarca çalışıyor. İnşallah birbirimizi kucakladığımız, sarıldığımız, el öptüğümüz, küçüklerimizin gözlerinden öptüğümüz nice huzurlu bayramlara ulaşırız. Bütün vatandaşlarımızın, aziz hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Katılımcılar daha sonra hep birlikte bayramlaştı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.