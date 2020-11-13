Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu - Son Dakika

Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu

13.11.2020 18:56

Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu Kaplıca cenneti Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesislerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara yıl tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu

YALOVA - Kaplıca cenneti Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesislerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara yıl tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonlarıyla 9 güne çıkan tatilde ailelerin tercihleri termal tesisler oldu. 2 bin 200 yatak kapasiteli, Marmara'nın en büyük turizm tesislerinden birisi olan Terma City'de, ara yıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanmaya başladı. Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, "Sağlıklı Turizm Sertifikası"na sahip tesiste, tüm koronavirüse karşı tüm önlemler alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aileler çocuklarının termal suyu ile stres atmaları, doğa ile iç içe güvenli ve keyifli bir tatil yapmaları için hem de dönemsel olarak Termal tesisler tercih ediliyor. Aynı zamanda bu tercih edilirliğin yanı sıra güvenli turizm sertifikasının da olup olmadığı kontrol ediliyor. Sağlıklı güvenli turizm sertifikamızla hizmet verdiğimiz için tüm ailelerimizi otelimize bekliyoruz. Tabii misafirlerimizin öncelikle otele gelmeden önce önlemlerimiz başlamış oluyor. Rezervasyon alındığında HES kodu sorgulamasıyla risksiz olan misafirlerisin rezervasyonu alınmasıyla süreç başlamış oluyor. Otele giriş esnasında da ateş kontrolü, valiz veya bavullarının dezenfektan yapılmasıyla önlemler başlıyor onun haricinde tüm odalarımızda hijyen kitlerimiz mevcut restoranda sosyal mesafeye göre ayarlanmış masa ve sandalyelerimiz kapalı ve termal havuzlarımızda şezlongların sosyal mesafe durumuna göre ayarlanmış durumda."

Önemler nedeniyle yüzde 75 doluluk geçilmeyecek

Geçtiğimiz yıl ara yıl tatilinde yüzde 100'lük bir doluluk oranıyla kapattıklarını fakat bu yıl önlemler çerçevesinde yüzde 75 doluluğu geçmeyeceklerini söyleyen Hügül, "Süreci tabii pandemi sürecinden dolayı şu an için mevcut şartlarda yüzde 75'lik bir doluluk oranıyla durdurmuş durumdayız. İçerideki misafirlerimizin sağlıklı, güvenilir bir tatil yapması adına yüzde 75 oranında sabitlemiş durumdayız" diye konuştu.

Çocuklara yönelik aktivitler

Ara tatil döneminde otellerinde çocuklara yönelik aktiviteler yapıldığını da kaydeden Hügül, "Tabii şu sürece aslında biz avantajlı biçimde girmiş durumdayız. 6 bin metrekarelik sosyal donatılarımızın yanı sıra sinema salonu, kidsclub, miniclub ın yanı sıra spa alanlarımızla çocuk havuzlarımız, animasyon aktivitelerimiz yer almaktadır. Şöyle bir artımız mevcut, özel aile banyosu diye tabir ettiğimiz VIP terapi alanlarımızın sayısının çokluğundan dolayı her aileye kişisel birebir hizmet verebiliyoruz" dedi.

Hügül, Yalova'nın konumu nedeniyle özellikle çevre illerden tercih edildiğini anlattı.

Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu
Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu
Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu
Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu
Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu

Kaplıca, Yalova, Turizm, Termal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ailelerin ara tatil tercihi termal tesisler oldu - Son Dakika


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