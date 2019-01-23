Aileleriyle Birlikte Spor Yaptılar
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi"' Karaman'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi"' Karaman
'da başladı.Okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığıyla çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Kazım Karabekir
Kapalı Spor Salonu 7/ 24 spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açıldı.Karaman'da çocukları ile birlikte judo antrenmanlarına katılan ailelere antrenör Ahmet Ömre Türe gözetmenlik etti.Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Karadeniz
, proje kapsamında turnuvalar düzenleyeceklerini söyledi.Tüm branşlarda projenin 15 gün boyunca devam edeceğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da devam ettirilen, 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi' kapsamında önce oturarak voleybolla başladık, şimdi de ailelerimizle birlikte bir judo branşında etkinliklerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında çocuklarımızın aileleriyle birlikte uyum içerisinde, onların da nasıl ortamlarda spor yaptığını görebilmeleri hususunda, ailelerinde çocukların yanında spor yapmasıyla birlikte daha iyi şekilde spora yönlendirmesi, Karaman'da sporun gelişmesi adına çok daha iyi bir yer alacağını düşünüyoruz." Judo antrenörü Türe de ailelerin spora geldiklerinde, çocuklarının neler hissettiğini öğrenmelerini istediğini kaydederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir projesi bu. Sadece çocuklarımızı değil aileleri de bu işin içine dahil ediyoruz ki, onlara judo elbisesi giydirerek neyi nasıl yaptığımızı gelsinler görsünler ki bununla beraber çocuklar ne hissettiklerini öğrensinler istiyoruz biz. Bu yüzden de yaklaşık 7-8 tane velimize judo elbisesi giydirerek kendi çocuklarıyla beraber antrenman yaptırıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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