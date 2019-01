AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin , "İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren her zaman aziz milletimizin bizlere çizmiş olduğu rota ve istikamet doğrultusunda siyaset yapmış bir partiyiz." dedi.Şahin, Hamit Kaplan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Amasya il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında, yerel seçimlere kısa süre kaldığını, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi."AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını" ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren her zaman aziz milletimizin bizlere çizmiş olduğu rota ve istikamet doğrultusunda siyaset yapmış bir partiyiz. AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan, hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti, herhangi bir ideolojinin, ismin, bölgenin, zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir."Şahin, çevreye ve insana duyarlı seçim kampanyası dönemine geçtiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:"AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini artık geride bırakıyoruz. Şehirlerin güzelliğinin parti bayraklarıyla, flamalarla gölgelenmesini artık arzu etmiyoruz. Bundan sonra sadece teşkilat binalarımızın, seçim koordinasyon merkezlerimizin, seçim irtibat bürolarımızın önünü süsleyeceğiz. Bunun dışında hiçbir yerde, caddelerde, sokaklarda parti bayraklarını, flamalarını, broşürlerini görmeyeceksiniz. Böylelikle hem partimizi ve adaylarımızı maddi bir yükten kurtarmış olacağız hem de şehirlerimizin, plastiğe, naylona, kağıda, gürültüye boğulmasının önüne geçmiş olacağız. Seçim otobüslerimiz de yalnızca belirlenen saat dilimlerinde sokaklarda olacak. Birçok konuda olduğu gibi AK Parti ailesinin, bu konuda topluma çok büyük örneklik teşkil edeceğine inanıyorum."Konuşmaların ardından daha önce açıklanan Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir , 6 ilçe ile 1 belde belediye başkan adayları tanıtıldı.Toplantıya, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil veHasan Çilez ile partiler katıldı.