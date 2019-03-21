Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Uysal, Kesder'den Destek İstedi

AK Parti Adayı Uysal, Kesder'den Destek İstedi

26 dakika önce

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Eskipazarlılar Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Adayı Uysal, Kesder'den Destek İstedi, System.String[]
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Eskipazarlılar Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Belediye, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti 23.Dönem Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan seçim ziyaretleri kapsamında Karabük Eskipazarlılar Derneği'ni ziyaret ederek 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

Havaalanı'nın sadece Karabük ün değil Eskipazar'ın da ekmeğini aşını büyüteceğini söyleyen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Uysal, "Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Havalananının sadece Karabük ün değil Eskipazar'ın da ekmeğini aşını büyütecek. Eskipazarlı hemşehrilerimle el ele gönül gönüle çalışıp hem Karabük'ün hem de ilçelerimizin ekmeğini büyüteceğiz" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, ziyaretlerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine değinerek, verilecek her oyun önemli olduğuna dikkat çekti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

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