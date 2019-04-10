AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal (8)

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de ki sahte seçmen iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de ki sahte seçmen iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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