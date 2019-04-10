Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal (7)

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal (7)

32 dakika önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de ki sahte seçmen iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de ki sahte seçmen iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:03 Kaynak: AA
Mevlüt Uysal, İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]