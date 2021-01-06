AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske - Son Dakika

AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske

06.01.2021 14:08
AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, beraberinde ilçe yöneticileri ile birlikte Çorlu'da kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafına ve vatandaşa maske dağıttı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, beraberinde ilçe yöneticileri ile birlikte Çorlu'da kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafına ve vatandaşa maske dağıttı.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, Çorlu'da kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Sağlıkla Kal Tekirdağ sloganı ile düzenlenen çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Covid-19 hastalığının yakın temas sonucu bulaşması nedeniyle semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı ile alışverişe çıkan vatandaşlarımıza maske dağıttık. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler hastalığa karşı gerekli tedbirlerimizi aldık, halkımız da hijyen kurallarına uyarak gerekli tedbirini almalı" dedi.

"Vatandaşlar da pazarcı esnafı da memnun oldu"

Pazarcı esnafı da vatandaşlar da maske dağıtımından memnun olduklarını belirterek, "Ülkemiz şu an zor bir süreçten geçiyor ve bu günler inşallah geride kalacak. Bu güzel uygulamadan dolayı AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundular. - TEKİRDAĞ

AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske
AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske
AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske
AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske

Mustafa Keskin, AK Parti, Hisarcık, Çorlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den esnaf ve vatandaşa maske - Son Dakika


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