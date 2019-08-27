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AK Parti'den "Porsuk Kentsel Dönüşüm Projeleri' eleştirisi

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bülent Kara, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Porsuk 1 ve 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri'ni hatırlatarak, iki ay önce Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilen projenin ne durumda olduğunu sordu.

AK Parti'den

AK Parti Eskişehir Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bülent Kara, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Porsuk 1 ve 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri'ni hatırlatarak, iki ay önce Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilen projenin ne durumda olduğunu sordu.


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 senelik karnesine bakıldığında hayata geçmeyen ve maketten ibaret projeler dolu olduğunu söyleyen Kara, "Büyükşehir Belediyesinin 20 senelik karnesine baktığımızda hayata geçmeyen ve maketten ibaret projelerle dolu olduğunu görüyoruz. Birinci Porsuk Projesi, Baksan Sanayi Sitesi Dönüşüm Projesi, Eskişehir Riskli Alan Projesi, Gündoğdu 1 ve Gündoğdu 2 gibi gerçekleşmeyen maket projeleri bunlara örnek verebiliriz. Porsuk 1 ve 2 projeleri de bu maket projelere eklenecek mi merak ediyoruz. Eskişehir'de 10 yıl Odunpazarı ve 5 yıl Tepebaşı'nda görev yapmış AK Partili belediyeler döneminde ise Ihlamurkent, Vadişehir, Sıraevler, Aşağı Söğütönü Evleri ve son olarak Karapınar Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirildi. Yapma iradeniz olduğu vakit kısa zamanda projelerin bitirilebileceği bu örneklerle görülüyor. Son 20 senede Eskişehir'de kentsel dönüşüm yapamamış Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 5 yılı da boş geçmesi durumunda, çeyrek yüzyılda Eskişehir için bir dönüşüme imza atamamış olarak tarihe geçecek. Eskişehir halkı adına soruyoruz, önümüzdeki 5 yılda bu proje hayata geçecek midir? Bu projeyle ilgili hak sahipleri ne derece bilgilendirilmiştir? Hak sahiplerine rağmen mi yoksa onlarla birlikte mi proje gerçekleştirilecektir? Belediyenin yapacağı yerlerin finansmanı nasıl sağlanacaktır? Bu projeye katkı sağlayacak üniversite ve meslek örgütleri ile iş birliği yapılmakta mıdır? Projeye ait alt yapı masterplanı ve yağmur suyu taşkın önleme projeleri var mıdır? Büyükşehir Belediyesinin belirtiğimiz hususlara dikkat ederek ivedi bir şekilde kendine ait ve mülkiyet sorunu olmayan parsellerde bu dönüşümü gerçekleştirerek süreci hızlandırması gerekir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Dönüşüm, Porsuk, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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