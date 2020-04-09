AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal:

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 21 ilde yaz dönemi ekimlerinin desteklenmesi amacıyla tohumda yüzde 75 hibe desteği konusunda, Edirne'nin neden dışarıda bırakıldığı konusuna açıklık getirdi.

Bölge genelinde hububat ve ayçiçeği ekiminde nöbet sisteminin uygulandığını belirten Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dönemi itibarıyla yağlık ayçiçeği ekiliş alanlarında toprak hazırlığı ve ekim yapılmaktadır. Girdi temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı ve ekilişlerin zamanında yapılarak tamamlanacağı öngörülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Projeleri konulu tohum hibe programı kapsamında rekolteyi artırmak adına 21 ilde ekilen tarım arazileri dışında atıl kalan, ekilmemiş araziler göz önünde bulundurularak Milli Emlak arazilerini kullanmayan 21 il seçilerek projeye dahil edilmiştir. İlimizde ise nadas sistemi bulunmamaktadır. Ekilmeyen, atıl tarım arazilerinin ilimizde ve bölgemizde bulunmaması sebebiyle bölgemiz bu proje kapsamında değerlendirilmemiştir. Bakanlığımızın yürüteceği bölgemize uygun diğer bitkisel üretim projeleriyle çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz."