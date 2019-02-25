Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan Mersin'de

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kanal 33'ün 25. yıl kutlama etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan Mersin'de, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kanal 33'ün 25. yıl kutlama etkinliğine katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı da olan Elvan, kent merkezindeki otelde gerçekleştirilen galada kanala uzun yıllar emek veren gazetecilere plaket takdim etti, 25. yıl pastasını kesti.

Elvan, yaptığı konuşmada, Kanal 33 ailesini kutladığını belirterek, "Çalışanları kutluyorum, gerçekten her birisi Mersin aşığı. Mersin'le ilgili yeni bir şey, yatırım duydukları anda inanılmaz bir heyecan, coşku içinde oluyorlar. Kanal 33, tarafsızlığıyla, herkese eşit mesafede olmasıyla da takdir kazanmış bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyorum. Önümüzdeki yıllarda Kanal 33'ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz inşallah. Her zaman Kanal 33 ile beraberiz." diye konuştu.

Elvan, konuşmasının ardından davetlilerle sohbet etti, kanal çalışanlarını kutladı.

Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş da kanalı ne tür zorluklarla kurduklarını ve hedeflerini anlattı.

Etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su ve çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:03 Kaynak: AA

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