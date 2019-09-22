Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Silopi'de
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Silopi'de

29 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Silopi'de, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Silopi İlçe teşkilatını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, "Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. Silopi için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel Silopimizi kalkındıracağız." dedi.

AK Parti, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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