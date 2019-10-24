AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:02 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak."
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