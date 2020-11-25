AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Kadına şiddet konusunu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Kadına şiddet konusunu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim"

"Rakamlar kadına karşı şiddet ile alakalı bir fikir veriyor. Ama bir kadın Türkiye'de veya dünyanın da bir yerinde öncelikle ülkemizde bir kadının öldüğü bir yerde sadece sayılar üzerinden konuşmayı da az buluyorum"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddet konusunda, "Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar kadına karşı şiddet ile alakalı bir fikir veriyor ama bir kadın Türkiye'de veya dünyanın bir yerinde, öncelikle ülkemizde bir kadının öldüğü bir yerde, sadece sayılar üzerinden konuşmayı da az buluyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM'de kadına karşı şiddet ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Zengin, muhalefet milletvekillerinden birbirlerini suçlamaktan vazgeçmelerini isteyerek, "Bu konuyu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim. Rakamlar kadına karşı şiddet ile alakalı bir fikir veriyor. Ama bir kadın Türkiye'de veya dünyanın da bir yerinde öncelikle ülkemizde bir kadının öldüğü bir yerde sadece sayılar üzerinden konuşmayı da az buluyorum" diye konuştu. Kadın cinayetlerinin kimse tarafından savunulamayacağını belirten Zengin, "Bu konuda üç Bakanlığımız çok yoğun çalışıyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bu çalışmaların yöntemleri arasında farklılıklar var. Adalet Bakanlığımız 19.12.2019 tarihinde bir genelge yayınladı. Genelgede, kadına karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasında ortaya çıkabilen problemlerin tamamen izalesi için bir uygulama yönetmeliği yayınladı. Hakim ve savcılarımıza bu konuya dair neyi, nasıl yapmaları gerektiğine dair genelge ortaya koymuş oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet büroları kurulmaya başlandı. Bu konudaki amaç savcılarımız ihtisaslaşsın. Bakanlık Cumhuriyet savcılarına bu konuda görevi kolluk kuvvetlerine ver, sen kendin daha detaylı konuları önce kendin araştır, kolluk kuvvetlerini yönlendir diyor" ifadelerini kullandı.