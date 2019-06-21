Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret
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AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret

1 saat önce

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in Saadet Partisi'ne gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in Saadet Partisi'ne gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.
AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:32 Kaynak: AA
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