Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek - Son Dakika
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Sağlık

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak.

11.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:48
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Yabancı hastalar için Türkiye'de sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma kapsamı genişletildi. Yeni karara göre, artık yılda en fazla 7 bin yabancı hasta, devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

CUMUHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 8438 numaralı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

7 BİN YABANCI HASTANIN TEDAVİ GİDERLERİ ÜCRETSİZ

Karara göre, tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla; Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'ye gelen yılda en fazla 7 bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63'ncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak.

TÜM GİDERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak. Karar kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacak.

Karar Resmi Gazete\'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

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Son Dakika Sağlık Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Alparslan: vatandaşın randevu bulamıyor randevu bulsa hastaneye gidecek otobüs parası bulamaiyor oh ne ala memleket 68 4 Yanıtla
  • Sezo runay: Kendi ülkemizde zaten yabancı olduk sayenizde çok güzel bu haber bizide kapsadığı için mutluyum 46 5 Yanıtla
    Hasan Babacan: republic of banana 17 3
  • Özgür Özer: Bir sonraki seçimde görüşeceğiz… 35 6 Yanıtla
  • Ahmet burak: yabanci vatandas dedigi ulkeye kacak girenler 33 6 Yanıtla
  • harun 8071: ne zaman kapı dışarı edecekler diye beklerken yapılan kıyaga bak. kendi vatandaşına ücretli( 20,25 yıl sgk, bagkur primleri) bunlara beleş, 10 yıl sonra baş kaldıracaklar. iii tttt gibi doğuruyolar. 34 4 Yanıtla
  • Aynur Cıkın: Yabancılar insan da bizim ülkemizde biz insan değiliz sanırım 30 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya: saglik bakanligi karsilamicak vadansasin cebinden cikacak ne guzel ulke olduk 25 4 Yanıtla
  • YoH null: boyle sacma bişi olmaz 18 3 Yanıtla
  • ismail: 3 aydır Urfa'da çocuk gastroenteroloji bölümüne randevu bulamıyorum ve bu branşta koskoca 3 milyonluk nüfusu olan urfada 1 doktor var başka diyecek birşey bulamıyorum 13 1 Yanıtla
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