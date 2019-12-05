Ak Parti İl Başkanı Ahlatçı Kargı'da sorunları dinledi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçeyi ziyaret etti.



İlk olarak AK Parti Kargı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Ahlatçı'yı burada Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı.



Parti toplantı salonunda partililere hitaben konuşan AKl Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, teşkilatla istişare etmek ve varsa talepleri yerinde değerlendirmek için Kargı'ya geldiğini belirtti.



"Kongre süreci başladı"



Öncelikle kongre sürecine değinen İl Başkanı Ahlatçı, "Biliyorsunuz kongre sürecimiz başladı. Bu süreci kırıp dökmeden, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacağız" dedi.



Kongreye tek aday ile gidileceğinin altını çizen Ahlatçı, "Genel merkezimizin talimatıyla Türkiye genelinde olacağı gibi Kargı'da da kongreye tek aday ile gideceğiz. Genel Merkezimizin uygun gördüğü adayımızın arkasında da hepimiz dimdik durarak, birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız" dedi.



Herkesin aday olmaya hakkının bulunduğunu belirten Ahlatçı, "Bu davaya emek vermiş olan herkesin tabii ki ilçe başkanlığına aday olma hakkı vardır. Aday olmak isteyen arkadaşlarımızı genel merkezimize bildireceğiz. Burada son sözü genel merkezimiz söyleyecek. Mevcut başkanımızla devam edeceğiz de denilebilir veya aday olan arkadaşlarımızın arasından biriside seçilebilir. Sonuç ne olursa olsun biz burada genel merkezimizin kararına saygı duyarak seçilen arkadaşımızın arkasında dimdik duracağız. Bu süreçten birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacağız" dedi.



"Doğalgaz için yoğun çaba içerisindeyiz"



Toplantıda yapılan istişareler sonucunda doğalgazın birinci gündem maddesi olduğunu belirlenmesi üzerine bu konu hakkında da konuşan Ahlatçı, "Gerek belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bizlere doğalgaz konusunda yoğun talepleri var.



Bizimde şuanda Kargı'daki en önemli gündemimiz doğalgaz. Bu konuyla ilgili yoğun çalışma içerisindeyiz. Söz verdik yapacağız. Biz söz verdiğimiz her şeyi bugüne kadar yapmış bir partiyiz. Kargı'ya da doğalgaz sözü verdiysek bunu yerine getireceğiz. Şuada Kargı ve Bayat ilçelerimiz doğalgaz için öncelikli sırada. Bunlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor" şekilde konuştu..



Kargı'dan daha küçük ilçelere doğalgaz gelmesini de değerlendiren Ahlatçı, "Yönetimdeki arkadaşlarımız Kargı'dan daha küçük ilçelere doğalgaz geldi diye eleştiriler alıyorlarmış. Evet geldi ancak o ilçelerin şanslı oldukları konu doğalgaz hattının ilçelerinden geçmesiydi. Doğalgaz için en önemli sorun doğalgaz hattına yakın olması. Ancak biz bunu da kısa sürede aşarak Kargı'ya doğalgazı getireceğiz" diye konuştu.



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kargı'ya birçok kazanım sağlandı"



Son olarak geçtiğimiz haftalarda Çorum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan istişareler sonucunda Kargı'ya alınan yatırımları değerlendiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilimizi ziyareti sırasında ilçelerimizin taleplerini ilettik. Kurduğumuz komisyonlarla belediye başkanımız ve ilçe başkanımıza ilçemizin taleplerini sorduk. Bu talepleri sayın bakanımıza ilettik ve görüşmelerin sonunda Kargı'ya 100 adet çöp konteynırı, 250 bin lira değerinde kilit taşı, 300 bin lira hibe ve 1 adet çöp toplama aracını Kargı'ya kazandırdık" dedi.



Toplantının sona ermesinin ardından esnaf ziyareti yapan Ahlatçı ve teşkilat üyeleri, daha sonra Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'i makamında ziyaret etti. Ardından Kargı Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulunan Ahlatçı ilçeden ayrıldı. - ÇORUM