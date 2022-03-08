AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

08.03.2022 20:19

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Parti genel merkezinde yapılan toplantı öncesi açıklamalarda bulanan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2002 seçim beyannamesinde kadın başlığı altında töre, namus cinayetleriyle mücadele vurgusunun yer aldığını anımsattı.

Kadın politikaları üzerinden siyaset yapanların AK Parti'den öğrenecekleri çok şey olduğunu vurgulayan Keşir, "Bir kalkınma hedefinden bahsediyorsak eğitim başta olmak üzere kadının güçlendirilmesini konuşmak zorundayız. AK Parti bu perspektifte hareket ediyor. Bugüne kadar kadını dışlayanlar, kadını yasakçı zihniyetle toplum dışına itenler kadını beşeri sermayenin güçlendirilmesinden uzak tuttular." dedi.

Keşir, 2002'de yüzde 13,5 olan kız çocuklarının üniversiteye gitme oranının bugün yüzde 48,5 olduğunu belirten Keşir, akademik fırsat verildiğinde, eğitim erişilebilir kılındığında kadınların hızlıca koşup mesafe katettiğini dile getirdi.

Şiddetle mücadelede bir Türkiye modeli ortaya koyduklarını vurgulayan Keşir, "6284 sayılı yasadan sonra yeni hazırlanan düzenlemeyle de artık iyi hal uygulamalarını yeniden gözden geçiriyoruz. Yani kimse kravat taktığı için artık iyi hal indiriminden yararlanamayacak." diye konuştu.

Keşir, 60 ilde kadın emeği buluşmalarını gerçekleştirdiklerini, bir-iki ay içinde 81 ilin tamamında buluşmalar yapacaklarını söyledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

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Dünya Kadınlar Günü, Ayşe Keşir, AK Parti, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kollarınca istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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