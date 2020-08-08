AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Ovacık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pelitçik ile Başboyunduruk köyü grup yolu sıcak asfalt çalışmalarını dronla inceleyen Milletvekili Ünal, yaptığı konuşmada, tüm personele teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti

Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarda, bugün itibariyle toplamda 30 kilometreye ulaşıldığını belirten Uzun, "Ekiplerimiz yoğun ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler ile Gölveren köyü grup yolu ile başladığımız asfalt çalışmamıza, Eskipazar ilçemiz ile devam ettik. Şu anda asfalt çalışmalarımıza, Ovacık ilçemizde Pelitçik ile Başboyunduruk köyü grup yoluyla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun, çalışmalarında destek veren herkese teşekkür etti.