Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten Güneş, "Samimiyetle, gönülden gönüle köprüler kurmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin hizmet ve beklentileri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Karabük, Eflani, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, Eflani'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.