AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, Eflani'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, Eflani'de vatandaşlarla buluştu

03.08.2022 12:44
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, Eflani'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Eflani'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Eflani'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Güneş, program kapsamında Çörekli, Çamyurt, Alpagut, Aday, Çavuşlu, Esencik ve Karlı köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten Güneş, "Samimiyetle, gönülden gönüle köprüler kurmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin hizmet ve beklentileri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Erdal Karaman ile İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, Eflani'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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