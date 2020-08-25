AK Parti Karaman Milletvekili Şeker spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kentte yapımı devam eden ve tamamlanan spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Ziyarete ilk olarak Atatürk Spor Kompleksi ile başlayan Şeker, bakım-onarım çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerle ilgili bilgi aldı.

Ardında Karaman'ın önemli spor yatırımları arasında yer alan merkez 2500 kişilik Spor Salonu ve 15 bin kişi kapasiteli şehir stadyumunda incelemelerde bulunan Şeker, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Şeker, yaptığı konuşmada, Karaman'da yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte gençlerin daha modern ve daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacağını belirtti.

Tesisleri çocuk ve gençlerle doldurarak sporun tabana yayılmasını sağlayarak, Türk sporuna yeni ve yetenekli sporcular kazandıracaklarını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Tesislerimizin geri dönüşümünü ise sporcularımızın başarıları ile sağlayacağız. İlimizde artan spor yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapabilecek sportif altyapıya ve organizasyon deneyimine sahip olmasını da ayrıca kent kimliğimiz adına çok önemsiyorum. Bu tesislerde yetişecek olan evlatlarımız ise, ülkemizin ve Karaman'ımızın adını ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde duyuracaklardır."

Şeker'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak eşlik etti.