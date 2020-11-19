AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu.

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri şu şekilde;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Üzüm, Teşkilat Başkanı Abdulkerim Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Arıkan, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Karaköse, Dış İlişkiler Başkanı Muhammed Sungur, Sosyal Politikalar Başkanı Birol Düşüktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Kadir Bayram, Ekonomi İşler Başkanı Hamdi Somtaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Mehmet Ersu, Seçim İşleri Başkanı Ramazan Bedir, İnsan Hakları Başkanı Kadir Saçcıoğlu, Ar-Ge Başkanı Murat Yıldız, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mahmut Kabak, Genel Sekreter Nuh Kurtsoy. - KAYSERİ